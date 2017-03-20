ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir döneme girildi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Tillerson ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile "mutabakatı güçlendirmek" için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Doğu Asya ülkelerine yaptığı ziyaret kapsamında Pazar günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Tillerson'ın ziyareti sırasında Kuzey Kore'nin bir roket denemesi yaptığı bildirildi.

Tillerson Çinli lidere ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile "mutabakatı güçlendirmek" için sabırsızlıkla beklediğini ve Trump'ın Şi ile arasındaki iletişime çok önem verdiğini söyledi. Tillerson Trump'ın gelecekte bir ziyareti dört gözle beklediğini aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi gazetecilere yaptığı açıklamada Trump ve kendisinin ilişkilerde "yapıcı gelişmeler için yeni bir dönem beklentisi" içinde olduklarını söyledi. Şi Trump ile geçen ay yaptığı telefon görüşmesinde "ABD-Çin işbirliğini geliştirmek için ortak çaba sarf etmek" konusunda anlaştıklarını aktardı.

Kuzey Kore'den deneme

Tillerson ve Şi'nin iki ülke arasında gerginlik yaratan Kuzey Kore'nin nükleer ve füze faaliyetlerini göürüp görüşmedikleri bilinmiyor. Ancak Şi ve Tillerson arasındaki görüşmeden birkaç saat önce Kuzey Kore ordusunun bir roket motoru denediği bildirildi.

Devlet medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un roket motoru denemesini roket sanayilerinin "yeniden doğuşu" olarak nitelediğini aktardı.

Tillerson'ın Cumartesi günü Çinli mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında ABD ve Çin'in Kuzey Kore'yi nükleer programından uzaklaştırmak için birlikte hareket edeceği vurgulanmış ancak bunu nasıl yapacaklarına dair ayrıntı verilmemişti.

ABDli bakan Çin'den önce Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret etmiş, bu ziyaretlerinde Washington'ın Pyöngyang'a karşı "stratejik sabır" politikasının sona erdiğini ve Kuzey Kore'ye karşı Amerikan ordusunun askeri yanıtı dahil her türlü seçeneğin masada olduğunu söylemişti.

Kuzey Kore, şimdiye kadar beş nükleer deneme ve bir dizi füze denemesi yaptı. Uzmanlar Kuzey Kore'nin ABD'yi vurabilecek nükleer başlıklı bir füze geliştirebileceğine inanıyor.