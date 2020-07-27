  • BIST 1.203
  • Altın 427,876
  • Dolar 6,8426
  • Euro 8,0197
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

ABD, Çin konsolosluğuna baskın yaptı

» »
ABD, Çin konsolosluğuna baskın yaptı
ABD, Çin konsolosluğuna baskın yaptı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ipler fikri ve sınai mülkiyet hırsızlığı ve casusluk faaliyetleri iddiaları halihazırda zaten gerginken, Koronavirüs pandemisi süreci, Çin'in Hong Kong üzerindeki baskısını artırması ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yaklaşımı ile daha da gerilmişti.

Çin, Amerikan hükümetinin Çin'i Pazartesi günü Houston'daki misyonunu terk etmeye zorlamasının ardından, ABD'den ülkenin güneybatısınaki Chengdu kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istemiş, Cuma günü de diplomatları sınır dışı etme kararını açıklamıştı.

İki ülke arasında tırmanan gerginlik ABD'li federal ajanlar ve güvenlik güçleri tarafından Hpuston'daki Çin konsolosluğuna baskın yapılması ile yeni bir boyut kazandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini, bu nedenle de burayı kapatma kararı aldıklarını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin web siteinde yaptığı açıklamada, Pekin'in "yasal ve gerekli" cevabı vereceğini bildirildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de 6,6 büyüklüğünde deprem23 Temmuz 2020 Perşembe 08:58
  • Kuzey Kore’den ‘gıda kıtlığına karşı kaplumbağa yiyin’ tavsiyesi22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:11
  • Japonya'da iç turizme yönelik 'Seyahate Çık' teşviki başladı22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:14
  • Endonezya'da Afrika Domuz Vebası Nedeniyle 24 Bin 822 Domuz Telef Oldu22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:11
  • Hamaney'den açık tehdit: ABD'yi vuracağız22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:23
  • Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 16 Kişi Öldü21 Temmuz 2020 Salı 13:00
  • İlham Aliyev: Binlerce kişi savaş istiyor, ama sadece 150 kişi gönüllü olarak yazıldı."21 Temmuz 2020 Salı 08:52
  • Çin'deki Bu Ay Meydana Gelen Sellerde 24 Milyon Kişi Etkilendi20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:00
  • Ermenistan: Sınırda Azerbaycan'a ait 3 tankı imha ettik19 Temmuz 2020 Pazar 16:36
  • Kuzey Kore tek kullanımlık koronavirüs aşısı geliştirdi19 Temmuz 2020 Pazar 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti