ABD, Çin konsolosluğuna baskın yaptı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ipler fikri ve sınai mülkiyet hırsızlığı ve casusluk faaliyetleri iddiaları halihazırda zaten gerginken, Koronavirüs pandemisi süreci, Çin'in Hong Kong üzerindeki baskısını artırması ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yaklaşımı ile daha da gerilmişti.

Çin, Amerikan hükümetinin Çin'i Pazartesi günü Houston'daki misyonunu terk etmeye zorlamasının ardından, ABD'den ülkenin güneybatısınaki Chengdu kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istemiş, Cuma günü de diplomatları sınır dışı etme kararını açıklamıştı.

İki ülke arasında tırmanan gerginlik ABD'li federal ajanlar ve güvenlik güçleri tarafından Hpuston'daki Çin konsolosluğuna baskın yapılması ile yeni bir boyut kazandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini, bu nedenle de burayı kapatma kararı aldıklarını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin web siteinde yaptığı açıklamada, Pekin'in "yasal ve gerekli" cevabı vereceğini bildirildi.