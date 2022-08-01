ABD-Çin krizini tırmandıracak gelişme: Pelosi, Tayvan’a gidiyor iddiası…

Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yarın Tayvan’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya gezisi çerçevesinde Tayvan'ı da ziyaret edeceğine dair iddialar Washington ile Pekin arasında tansiyonu yükseltti. Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Pelosi'nin yarın 22.30'da başkent Taipei'de yer alan Songshan Havalimanı'na inmesinin beklendiği belirtildi.

Pelosi'nin ayrıca Çarşamba günü 08.00'de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edildi. Haberlerde, Tayvan güvenlik birimlerinin Pelosi'nin ziyareti için en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alacağı da yer aldı.

“OTURUP İZLENMEYECEK”

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine şiddetle karşı çıktığı yinelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Çin'in, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini ‘‘oturup izlemeyeceğini'' kaydetti. Lijian, ‘‘Her tür ihtimale karşı tamamen hazırlıklıyız'' dedi.

TAYVAN LİSTEYE YER ALMAMIŞTI

Pelosi’nin merakla beklenen Asya gezisinin bugün Singapur'da başlamasının öncesinde dün Pelosi’nin ofisinden yapılan açıklamada gezi programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan'ın ismi geçmemişti.

“PELOSİ’NİN UÇAĞINI DÜŞÜREBİLİRİZ”

Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti sosyal medyada da geniş yer tutuyor. İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'in eski Baş Editörü Hu Xijin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtmişti.

Gazeteci Hu, ‘‘Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun'' ifadelerini kullanmıştı. Hu Xijin, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıklamıştı.

PELOSİ, ÇİN’E KARŞI ÇIKIŞLARIYLA BİLİNİYOR

Pelosi, söz konusu ziyaretini gerçekleştirmesi halinde 25 yıl aradan sonra Tayvan'a giden en üst düzey ABD'li yetkili olacak. Tayvan’ı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Newt Ginrich 1997 yılında ziyaret etmişti.

Nancy Pelosi, uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları konularında Çin'e yönelttiği sert eleştirilerle biliniyor. Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin'e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı'na giderek, ‘‘Çin'de demokrasi için ölenlerin anısına'' yazılı siyah bir pankart açmıştı. Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi ‘barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali'' olarak değerlendiriyor.