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ABD: Çin salgını zamanında bildirmedi

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo koronavirüs nedeniyle bir kez daha Çin’i suçlayarak, Pekin yönetiminin salgını "komşularını ezmek için" kullandığını iddia etti.
ABD: Çin salgını zamanında bildirmedi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Pekin'in salgını zamanında bildirmediğine "güçlü bir şekilde" inandığını söyledi. Pompeo bunun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurallarının ihlali anlamına geldiğini belirterek, Çin'in virüsün insandan insana bulaştığını, "Çin'deki her vilayette görülene kadar bir ay boyunca" bildirmediğini kaydetti.

Pompeo ayrıca, Çin'in yeni virüs örneklerini test etmeyi durduruğunu, "mevcut örnekleri yok ettiğini", bazı örnekleri dış dünya ile paylaşmadığını ve bunun da "hastalığın gelişiminin izini sürmeyi imkansız hale getirdiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadelesini daha önce de defalarca eleştirmişti. Salgın dünya çapında şu ana dek yaklaşık 180 bin kişinin ölümüne neden olurken, virüs nedeniyle sadece ABD'de 45 bin kişi yaşamını yitirdi.

"Örtbas etmeye çalıştı"

Pompeo, Pekin DSÖ'yü salgın hakkında bilgilendirdikten sonra da, "Sahip olduğu bütün bilgiyi paylaşmadı. Bunun yerine salgının ne kadar tehlikeli olduğunu örtbas etmeye çalıştı" dedi.

ABD Başkanı Trump geçen hafta DSÖ'ye ABD yardımını askıya almış, örgütü Çin'in salgınla ilgili dezenfermasyonunu desteklemekle suçlamıştı. DSÖ yetkilileri ise bunu reddederken, Çin'in salgın konusunda açık ve şeffaf davrandığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'u, bir üye ülke kurallara uymadığı halde kamuoyuna açıklama yapmamakla eleştirdi. Pompeo, DSÖ Başkanının "kurallara uymayan ülkelere karşı muazzam bir otoritesi olduğunu" belirterek, DSÖ'nün Vuhan'daki viroloji laboratuvarlarında güvenlik kurallarına uygun davranılmasını sağlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Komşulara baskı

ABD Dışişleri Bakanı açıklamasında, dünyanın dikkati koronavirüse yoğunlaşmışken Çin'in Hong Kong'un özerkliğini yıpratmak ve Tayvan üzerinde askeri baskı kurmakla meşgul olduğunu da öne sürdü. Pompeo ayrıca, Çin'e vahşi canlı hayvan pazarlarını kalıcı olarak kapatması çağrısında bulundu. Koronavirüsün Vuhan'daki bu tür bir pazarda ortaya çıktığı sanılıyor. ABD Çin'i koronavirüsle ilgili olarak eleştirse de kriz ABD'nin tıbbi malzeme tedariğine bağımlılığını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in malzemeleri göndermediği yönünde çıkan haberlere ilişkin soruyu da yanıtlayan Pompeo, malzemelerin sağlandığını ve bunun için Çin'i takdir ettiklerini söyledi. Pompeo bu bağlamda, Çin'in uluslararası ticaret kuralları gereği sözleşme yükümlülüklerine uymayı sürdüreceğini beklediklerini kaydetti.

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