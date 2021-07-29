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ABD: Çin, Sincan’da nükleer füze sahası inşa ediyor

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ABD’li bilim insanları, Çin’in ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 110 nükleer füze deposunu barındırabilecek bir saha inşa ettiğini bildirdi.
ABD: Çin, Sincan’da nükleer füze sahası inşa ediyor

ABD’li bilim insanları, Çin’in ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 110 nükleer füze deposunu barındırabilecek bir saha inşa ettiğini bildirdi.

BBC’nin haberine göre, Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS), Sincan eyaletinden gelen uydu görüntülerini inceleyerek rapor hazırladı. Raporda, Gobi Çölü’nde inşasına başlanan alanda 14 deponun tamamlandığı, 19 depo için zeminin hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor.

ABD savunma yetkilileri, Çin’in nükleer çalışmalarını ‘kaygı verici’ diye yorumladı.

Söz konusu gelişmenin ABD ve Rusya’nın silah kontrolü müzakereleri açıklanırken yaşanması dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov arasındaki görüşmeler, nükleer silahların azaltılmasına ilişkin durdurulan müzakereleri yeniden canlandırma yolunda ilk adım olarak görülüyor.

Çin şimdiye kadar silah kontrolü müzakerelerine katılmadı.

İkinci silo sahası

Bu, son iki ayda Çin’in batısında yapım aşamasında olduğu bildirilen ikinci yeni depo sahası. Geçen ay Washington Post gazetesi, Yumen’deki bir çöl bölgesinde 120 deponun görüldüğünü duyurmuştu.

Sincan’daki silo sahası, ticari uydu görüntüleri kullanılarak tespit edildi, ancak daha sonra uydu görüntüleme şirketi Planet tarafından daha yüksek çözünürlüklü resimler sağlandı.

Pentagon, 2020’de Çin’in 200’den fazla savaş başlığından oluşan bir nükleer stoğuna sahip olduğunu ve bu miktarı en az iki katına çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Analistlere göre, ABD’nin yaklaşık 3 bin 800 savaş başlığı var.

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