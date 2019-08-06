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ABD Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etti

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ABD, haksız rekabete yol açmakla suçladığı Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etti. Çin ise ABD’yi “uluslararası düzeni tahrip etmekle” suçluyor. İki ülke arasında gerilimin küresel kur savaşına yol açmasından çekiniliyor.
ABD Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etti

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerilimi, kur restleşmeleri ile tırmanıyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, başkan Donald Trump’tan aldığı yetkiyle, Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’in önemli oranda döviz rezervlerine sahip olmasına karşın para birimi yuanın değerini korumak için hiçbir adım atmadığı belirtildi.

Pekin Yönetimi’nin yuanın değerinin korunması yerine düşmesini sağlayacak “somut adımlar” attığı ve bu adımların “tespit edildiğine” dikkat çekilen açıklamada, Çin’in bu yolla uluslararası ticarette haksız rekabete yol açtığı vurgulandı.

ABD Yönetimi açıklamasında, Çin’in kendisine avantaj sağlamak amacıyla yol açtığı haksız rekabetin ortadan kaldırılması için Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdinde girişimde bulunulacağı da belirtildi.

Washington Yönetimi’nin bu hamlesiyle ABD Başkanı Trump, seçim vaatleri arasında yer alan Çin’i “döviz manipülatörü ilan etme” sözünün de hayata geçirilmiş olunduğuna dikkat çekiliyor.

Çin'den tepki

ABD en son 1994 yılında, Bill Clinton’ın başkanlığı döneminde yine Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etmişti. Washington Yönetimi’nin 25 yıl aradan sonra yeniden manipülatör olmakla suçladığı Çin Yönetimi’nin tepkisi gecikmedi.

ABD’nin Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı “Halkın Günlüğü” gazetesinde ABD Yönetimi, “kasıtlı olarak uluslararası düzeni tahrip etmekle” suçlandı.

Yazıda, “büyük ülkelerin, tüm ülkelerin gelişmesini sağlayacak koşulların oluşturulması için dünyada istikrarı sağlamakla sorumlu olduğu” belirtilirken, “Ancak ABD’de kimileri tam aksini yapıyor” ifadelerine yer verildi.

Gerilim tırmanıyor

Trump’ın geçen hafta 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyacaklarını açıklamasının ardından Pekin yönetimi buna karşılık vereceklerini söylemiş, son üç günde yuanın değeri yüzde 2,3 düşmüştü.

Yaşanan bu gelişmeler uluslararası piyasalarda küresel kur savaşı endişesine yol açtı. ABD ile Çin arasındaki gerilim nedeniyle Wall Street'te günlük yılın en büyük değer kaybının kaydedildiği bildiriliyor.

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