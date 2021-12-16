ABD, Çinli Şirketlere Yönelik İhracat Kısıtlaması Getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Uygurlara yönelik baskıda rol oynamaları da dahil olmak üzere ulusal güvenlik gerekçeleriyle ve Bejing ordusuna yardım etmeleri sebebiyle birkaç Çinli şirkete yönelik ihracat kısıtlaması getirdi.

Son dönemde gerilimin arttığı ABD-Çin hattında sıcak bir gelişme yaşandı… ABD Ticaret Bakanlığı ayrıca ABD menşeli ürünleri İran’ın savunma sanayisine maddi destek sağlamak için temin ettikleri veya temin etmeye girişiminde bulundukları iddiasıyla Türkiye, Çin, Gürcistan ve Malezya’daki bazı kuruluşlara ticaret kısıtlamaları getirecek.

Reuters’ta yer alan habere göre, açıklama ABD resmi gazetesinde yer aldı.

İngiliz Financial Times, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'in Uygur Türklerini izleme ve takip sistemine destek verdiği gerekçesiyle Türkiye'de de satılan DJI isimli drone markası ile birlikte diğer şirketlere yaptırım kararı alınacağını aktarmıştı.

ABD, son dönemde Uygur Türklerine uygulanan zulüm, baskı ve şiddet dolayısıyla Çin'i karşısına almış ve birçok şirkete yaptırım kararı alarak, gelecek yıl düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot edeceklerini açıklamıştı.