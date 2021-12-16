  • BIST 2.278,55
  • Altın 897.47180
  • Dolar 15.652
  • Euro 17.7387
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

ABD, Çinli Şirketlere Yönelik İhracat Kısıtlaması Getirdi

» »
ABD Ticaret Bakanlığı, Uygurlara yönelik baskıda rol oynamaları da dahil olmak üzere ulusal güvenlik gerekçeleriyle ve Bejing ordusuna yardım etmeleri sebebiyle birkaç Çinli şirkete yönelik ihracat kısıtlaması getirdi.
ABD, Çinli Şirketlere Yönelik İhracat Kısıtlaması Getirdi

Son dönemde gerilimin arttığı ABD-Çin hattında sıcak bir gelişme yaşandı… ABD Ticaret Bakanlığı ayrıca ABD menşeli ürünleri İran’ın savunma sanayisine maddi destek sağlamak için temin ettikleri veya temin etmeye girişiminde bulundukları iddiasıyla Türkiye, Çin, Gürcistan ve Malezya’daki bazı kuruluşlara ticaret kısıtlamaları getirecek.

Reuters’ta yer alan habere göre, açıklama ABD resmi gazetesinde yer aldı.

İngiliz Financial Times, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'in Uygur Türklerini izleme ve takip sistemine destek verdiği gerekçesiyle Türkiye'de de satılan DJI isimli drone markası ile birlikte diğer şirketlere yaptırım kararı alınacağını aktarmıştı.
ABD, son dönemde Uygur Türklerine uygulanan zulüm, baskı ve şiddet dolayısıyla Çin'i karşısına almış ve birçok şirkete yaptırım kararı alarak, gelecek yıl düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot edeceklerini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırmaya Göre Dünya Isındıkça ABD'de Kış Kasırgaları Daha Güçlü Hale Gelebilir14 Aralık 2021 Salı 18:26
  • Washington Post: İsrail, Suriye’deki kimyasal tesisleri vurdu14 Aralık 2021 Salı 15:37
  • California’da artan COVID-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi14 Aralık 2021 Salı 11:02
  • ABD'de Cenaze Törenine Düzenlenen Silahlı Saldırıda 1 Kişi Öldü, 13 Kişi Yaralandı13 Aralık 2021 Pazartesi 21:06
  • Amerikan halkından Biden’a enflasyon eleştirisi13 Aralık 2021 Pazartesi 12:41
  • ABD'de Yaşanan Kasırga Ve Hortumlar Nedeniyle En Az 83 Kişi Hayatını Kaybetti12 Aralık 2021 Pazar 16:25
  • Seks Tarikatı Ve Cinsel İstismar Davası Sürüyor: Gizli Bir Adada Defalarca Tecavüze Uğradım12 Aralık 2021 Pazar 11:23
  • Japonya Ve ABD'den Çin Ve Kuzey Kore'ye Karşı İttifak Kararı12 Aralık 2021 Pazar 10:05
  • Brezilya' da Saçlarını Yüzme Havuzunun Filtresine Kaptıran Kız, Ölümden Saniyelerle Kurtuldu11 Aralık 2021 Cumartesi 22:35
  • ABD'nin Kentucky Eyaletindeki Hortum Felaketinde En Az 70 Kişi Hayatını Kaybetti11 Aralık 2021 Cumartesi 21:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti