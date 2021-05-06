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ABD Covid aşılarında fikri mülkiyet istisnasını destekleme kararı aldı

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ABD, koronavirüs pandemisinin bir an önce sonlanması için Covid-19 aşılarına fikri mülkiyet hakkı istisnası getirilmesini isteyen ülkeler arasına katıldı.
ABD Covid aşılarında fikri mülkiyet istisnasını destekleme kararı aldı

Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) Güney Afrika ve Hindistan'ın başını çektiği ülkeler bir süredir dünya çapında aşı üretimini artırabilmek için fikri mülkiyet haklarına kısıtlama getirilmesini talep ediyordu.

Büyük ilaç şirketleri ise bu adımın hedeflenen etkiyi yaratamayacağını savunuyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai yeni politikalarını duyururken "Sıra dışı dönemlerde sıra dışı adımların atılması gerekir" dedi.

Tai, WTO'daki diğer üyeleri ikna etmenin zaman alabileceğini söyledi. WTO'da böylesi bir karar için tüm üyelerin oybirliği gerekiyor.

Güney Afrika ve Hindistan'ın önerisini destekleyen 60 civarında ülke var. Bu ülkeler altı aydır diğer ülkeleri ikna etmeye çalışıyor.

Avrupa Birliği ve İngiltere bu teklife itiraz ediyor. ABD de önceki başkan Donald Trump döneminde istisna fikrine karşıydı.

Joe Biden ise başkanlık kampanyası döneminde bu fikri desteklediğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus bunun Covid-19'la mücadelede "çok önemli bir an" olduğunu söyledi.

İstisna ne anlama gelecek?

Bu fikrin destekçileri, istisna getirilmesi durumunda dünya çapında aşı üretiminin artacağını ve yoksul ülkelerde daha hızlı aşılama yapılacağını söylüyor.

Pek çok gelişmekte olan ülke, fikri mülkiyet haklarının aşı üretiminin önünde engel olduğunu savunuyor.

ABD ise daha önce koronavirüs aşılarına istisna getirilmesi girişimini engellemişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Tai artık bu konuda tutum değiştirdiklerini ve WTO'da bir uzlaşı için müzakere yürüteceklerini duyurdu.

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