ABD çözüme yönelik bağlılık dile getirildi

ABD Başkanı Donalt Trump’ın Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan raporunda ABD’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bağlılığının dile getirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak ABD Meclis ve Senatosuna gönderilen Trump’ın iki aylık Kıbrıs raporunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Kıbrıs’la ilgili bir konferansın toplanması yönünde gösterdiği çabalardan söz edildiğini aktardı.

Habere göre, bu dönemde BM’nin, bütünlüklü bir çözüme ulaşmaya yönelik yardımcı nitelikteki çabalarının yoğunlaştığının kaydedildiği raporda, liderlerin ve müzakerecilerin görüşmelerde ilerleme kaydederek devam ettikleri belirtildi.

Raporda ABD’nin Kıbrıs’ı iki kesimli ve iki toplumlu federasyonla yeniden birleştirecek adil ve kalıcı bir çözümün bulunmasına yönelik bağlılığı da dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Nisan ve Mayıs aylarındaki görüşmelerinden ayrıntısıyla söz edildiği raporda, ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Jonathan Cohen’in Kıbrıs ziyareti ve ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty’nin Alithia gazetesine verdiği röportaj da yer aldı.