ABD' de Öğrencilerine Aşı Yapan Öğretmen Tutuklandı

ABD'nin New York eyaletinde bir öğretmen, öğrencilerine yetkisi olmadığı halde aşı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin sosyal medyada yayınladığı görüntüler üzerine soruşturma açıldı.

ABD’nin New York kentinde bir öğretmen, tıbbi yeterliliği olmadığı halde öğrencilerine aşı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

New York polisi, Laura Russo’nun aşı yapmak için yasal bir yetkisi olmamasına ve ebeveynlerinin onayını almamasına rağmen, öğrencilerine evinde aşı yapmakla suçlanıyor.

4 YIL HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Biyoloji öğretmeni 54 yaşındaki Russo’nun, yılbaşı arifesinde gözaltına alındığı belirtilirken, suçlu bulunması durumunda dört yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Uzmanlar, yanlış uygulandığı takdirde enjeksiyonların tehlike saçtığını vurguluyor. Öte yandan, bir aşının sahte olup olmadığını veya süresinin dolup dolmadığını belirlenmesi için de doktorlar veya sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyuluyor. Hastalara ayrıca tıbbi geçmişlerinin sorulması ve müdahale sonrası takibi de önem arz ediyor.

18 YAŞ ALTINDAKİLERE TEK BİR ONAYLANMIŞ AŞI VAR

Polis, Bayan Russo’nun iddia edilen Covid-19 aşısını nasıl elde ettiğinin veya hangi aşı olduğunun belirsiz olduğunu açıkladı. Şu anda, Pfizer-BioNTech’in aşısı, 18 yaşın altındaki Amerikalılar için izin verilen tek aşı.

Long Island’daki olayın videosu, Russo’nun öğrencisine aşı yaparken “İyi olacaksın, umarım.” derken, sözlerini “Al bakalım. Evde aşı” ifadeleriyle sürdürüyor.

AİLESİ İHBAR ETTİ

Yetkililer, çocuğun ailesinin, eve geldikten sonra Nassau polisini arayıp olayı ihbar ettiğini açıkladı.

Nassau Polis Komiseri Patrick Ryder, “Öğretmenin aşıyı nereden temin ettiğini soruşturuyoruz.” dedi.

BBC’nin ortağı CBS News’in haberine göre Russo’nun çalıştığı Herricks Lisesi müfettişi, yaptığı açıklamada öğretmenin “sınıftan çıkarılan ve soruşturmanın sonucuna kadar yeniden atanan bir bölge çalışanı olduğunu” söyledi.