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SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

ABD' de Uzmanlar Uyardı: Bambi Virüsü Tehdidi Ortaya Çıktı

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ABD'de bilim insanları geyikten insanlara bulaşabilecek bir corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
ABD' de Uzmanlar Uyardı: Bambi Virüsü Tehdidi Ortaya Çıktı

ABD’nin Ohio eyaletinde görevli bilim insanları vahşi beyaz kuyruklu geyikten insanlara bulaşabilecek en az 3 farklı virüs varyantı tespit etti.

Ohio State Üniversitesi’nde görevli Profesör Andrew Bowman, ABD’de inceledikleri araştırmada beyaz kuyruklu geyiğin sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Bowman, “Diğer araştırmalardan elde ettiğimiz verilere göre bu canlıların SARS-CoV-2 taşıyıcısı olduğunu tespit ettik. En az 3 varyant tespit edildi” dedi.

Altı farklı bölgedeki 360 canlıyı inceleyen uzmanlar, üç farklı mutasyonun tespit edildiğini aktardı. Nature dergisinde yayınlanan ve ABD Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen araştırmada vahşi geyiklerde antikorların bulunduğu da belirtildi.

“RİSK VAR”

Uzmanlar araştırmanın Ocak-Mart 2021 arasında gerçekleştiğini belirtti. Profesör Bowman, “Virüsün insanlar haricinde başka bir canlıda konaklayabildiğini tespit ettik” dedi.

Bilim insanı Bowman, virüsün geyiklerde mutasyona uğrayabileceğini dile getirerek olası bir risk hakkında uyarıda bulundu.

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