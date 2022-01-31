ABD' de Yeni Anket: Başkan Biden’ın Enflasyonu Yönetemediği Düşünülüyor

ABD'de son dönemde yapılan anketler Başkan Joe Biden'ın popülaritesinde azalmaya işaret ederken, ABC News/Ipsos tarafından yapılan son ankette, halk, Biden'ın ekonomiye yönelik icraatlarını değerlendirdi.

ABD’de pazar günü yapılan yeni bir ankete göre, Amerikalıların çoğu Başkan Joe Biden’ın enflasyonla başa çıkma konusunda beceriksiz olduğunu düşünüyor.

ABC News/Ipsos ortak anketine göre, ABD vatandaşlarının yüzde 69’u Başkan Biden’ın enflasyonla baş edemediğini düşünürken, sadece yüzde 29’u Biden’ın enflasyonu doğru yönetebildiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Fox News muhabiri Peter Doocy, ABD Başkanı'na ülkedeki enflasyonun son 40 yılın zirvesinde olduğunu belirterek Biden’ın itibarını zedelediğini söylemiş, Doocy, Biden'a “Enflasyonun ara seçimler öncesinde siyasi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz?” diye seslenmişti. Biden alaycı bir tavırla, “Enflasyon harika tabii, daha fazla enflasyon olsun. Ne aptal bir O. Ç.” ifadelerinde bulunmuştu.

YÜZDE 56 BİDEN’IN EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVENMİYOR

Enflasyonun yanı sıra, yapılan anketlerde ABD’lilerin yüzde 56’sının Biden’ın ekonomiyi idaresi etmesine güvenmediği belirlendi. Hükümetin, bireysel silahlanma ve iklim değişikliği konularında da sınıfta kaldığı ankette, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde Biden’ın tutumunu destekleyenlerin oranı da yüzde 41’de kaldı.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 1’i ekonominin “mükemmel” olduğunu söylerken, yüzde 75’i ‘iyi ya da zayıf değil” olarak nitelendirdi.

Yüzde 50, Biden’ın COVID-19 pandemisiyle başa çıkmasını onaylarken, bu, geçen Ocak ayında yüzde 69 iken 19 yüzde puanlık bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.