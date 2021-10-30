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ABD' den 5-11 Yaşta Acil Kullanım İçin Pfizer-Biontech ' e Onay

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ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
ABD' den 5-11 Yaşta Acil Kullanım İçin Pfizer-Biontech ' e Onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için uygun olduğu yönünde karar aldığını açıkladı.

FDA’dan yapılan yazılı açıklamada, 5-11 yaş arası çocuklarda acil kullanım için Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının onaylandığı belirtilerek, bu yaş grubu için aşıların başlatılmasına yönelik kritik bir adım atıldı.

Açıklamada, "FDA, bu Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanım izni kriterlerini karşıladığını belirledi. Aşının en az 5 yaşına gelmiş bireylerde bilinen ve potansiyel faydaları, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır basmaktadır." ifadesine yer verildi.

Çocuklar için doz boyutunun 12 yaş ve üstü kişiler için önerilen dozun üçte biri kadar olduğu vurgulanan açıklamada, aşının 5-11 yaşta Kovid-19’u önlemede yaklaşık yüzde 91 etkili olduğu kaydedildi.

FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi 27 Ekim’de, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının ilkokul çağındaki çocuklara faydasının risklerinden daha ağır bastığı yönünde görüş bildirmişti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) uzmanları, aşının çocuklara önerilip önerilmeyeceğini ve hangi grupların uygun olması gerektiğini görüşmek üzere gelecek hafta bir araya gelecek.

ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında yaklaşık 28 milyon çocuğun aşılanmaya başlamasının önü açılacak.

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