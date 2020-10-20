  • BIST 1.209
  • Altın 482,015
  • Dolar 7,8659
  • Euro 9,2916
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Güney’de Temaslarda Bulundu

» »
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper dün Güney Kıbrıs’a giderek Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Güney’de Temaslarda Bulundu

Haravgi ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper’ın dün Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü, görüşmede güvenlik ve savuma konularının ele alındığını yazdı.

Gazete, Cooper-Hristodulidis görüşmesinde Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki işbirliği, ölümcül olmayan silahlara uygulanan ambargonun kaldırılması, ABD’nin askeri eğitim programı IMET ve Kıbrıs’a kurulacak olan CYCLOPS gözetleme merkezi konularının ele alındığını aktardı.

İki ülkenin güvenlik ve savunma konularındaki işbirliği ve Doğu Akdeniz’deki durumun da ele alındığı görüşmede Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması perspektifleri konusunda Cooper’a bilgi verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis, Tatar’ı telefonda kutladı19 Ekim 2020 Pazartesi 18:58
  • Nikos Anastasiades’ten, Ersin Tatar ile görüşmek için BM nezdinde girişim19 Ekim 2020 Pazartesi 16:38
  • Rum Başkanlık Sarayı Önünde “Altın Pasaportlar” İle İlgili Protesto Eylemi Yapıldı19 Ekim 2020 Pazartesi 13:51
  • Anastasiadis’in Korumasında Korona Virüs Tespit Edildi19 Ekim 2020 Pazartesi 13:50
  • Anastasiadis: “En kısa zamanda görüşmemizi bekliyorum”19 Ekim 2020 Pazartesi 11:59
  • AKEL: Tatar’ın seçilmesi olumsuz bir gelişme​​​​​​​18 Ekim 2020 Pazar 23:57
  • Güneyde 63 yeni vaka18 Ekim 2020 Pazar 20:03
  • “Altın Pasaport” Komisyon’un Sanık Sandalyesinde18 Ekim 2020 Pazar 12:04
  • Rum Mahkemesi’nden Türkiye Aleyhine Karar18 Ekim 2020 Pazar 12:03
  • AKEL: “Hükümeti gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz”17 Ekim 2020 Cumartesi 17:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti