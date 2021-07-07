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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in Kamplarından Kurtulan Uygur Türkleri ile Bir Araya Geldi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu gözaltı kamplarından kurtulan Uygur Türkleri ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in Kamplarından Kurtulan Uygur Türkleri ile Bir Araya Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu gözaltı kamplarından kurtulan Uygur Türkleri ile bir araya geldi.

Blinken, Çinli yetkililerin "yeniden eğitim" adı verdiği gözaltı kamplarında bir süre tutulan yedi Uygur Türkü ve halen kamplarda tutulan bazı kişilerin yakınları ile buluştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, buluşmanın amacının, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin insanlığa karşı suçlarına ve Uygur soykırımına son vermesi çağrısını yinelemek" olduğunu kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Price, ABD'nin Çin politikasında insan hakları gündeminin ilk sırada yer almaya devam edeceğini belirterek, "Bu zulme karşı cesaretle sesini yükselten herkesi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

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