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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus Mevkidaşı Lavrov İle Ukrayna’yı Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatın neden olduğu gerilimi ele aldı ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus Mevkidaşı Lavrov İle Ukrayna’yı Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken ile Lavrov görüşmede 10 Ocak'taki Stratejik İstikrar Diyaloğu, 12 Ocak'taki NATO-Rusya Konseyi toplantısı ve 13 Ocak'taki Daimi Konseyi toplantıları ele aldı.

Açıklamada, “Bakan, Ukrayna'da bulunan Rus askerlerinin bölgede yol açtığı gerilimin ortadan kaldırılması için sorunun diplomatik yollardan çözülmesinin önemini vurguladı.

Blinken, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığını yineledi ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin herhangi bir tartışmanın, NATO müttefiklerini ve Ukrayna da dahil olmak üzere Avrupalı ortakları içermesi gerektiğinin altını çizdi” denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in yarın Ukrayna’yı ziyaret edeceği bildirildi.

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