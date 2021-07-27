  • BIST 1.347,430
  • Altın 495,77
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0750
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü

» »
Blinken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Said'le "iyi bir telefon görüşmesi" yaptıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü

Blinken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Said'le "iyi bir telefon görüşmesi" yaptıklarını açıkladı.

Said ile Tunus'taki durumu ele aldıklarını kaydeden Blinken, Tunus demokrasisine desteğini bildirdi.

Blinken, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise "Cumhurbaşkanı Said'i Tunus'ta yönetimin temeli olan insan hakları ve demokratik teamüllere bağlı kalması konusunda teşvik ettim. Tüm siyasi aktörler ve Tunus halkı ile açık diyaloğu sürdürmesi çağrısında bulundum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı açıklamada, Blinken'ın ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı çifte zorluğa göğüs geren Tunus halkı için ABD'nin güçlü ortaklığını ve sürekli desteğini vurguladığını aktardı.

Blinken'ın Cumhurbaşkanı Said'i Tunus'ta yönetimin temeli olan insan hakları ve demokratik teamüllere bağlı kalması konusunda teşvik ettiğini kaydeden Price, "Bakan, ABD'nin durumu takip edeceği ve irtibatta olmayı sürdüreceğini kaydederek Said'e tüm siyasi aktörler ve Tunus halkı ile açık diyaloğu sürdürmesi çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

- Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.
Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden, "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek açıklaması21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:09
  • Bab'da bombalı terör saldırısı: 2 yaralı17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:29
  • İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 108 yaralı17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:25
  • Irak Başbakanı El-Kazımi ABD'ye gidiyor17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:21
  • Tunus'ta günlük can kaybı en yüksek seviyede17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:20
  • Afganistan’da barış sürecini desteklemek için ABD, Özbekistan, Afganistan, Pakistan dörtlü formatı oluşturulacak16 Temmuz 2021 Cuma 13:21
  • Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi13 Temmuz 2021 Salı 10:36
  • BM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu11 Temmuz 2021 Pazar 11:23
  • Rusya, BM’de Suriye’ye gidecek insani yardımların 12 ay süreyle Türkiye’den geçişine onay verdi10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:30
  • İsrail güçlerinden Batı Şeria'da saldırı: 93 Filistinli yaralandı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti