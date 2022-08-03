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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye ‘tahıl’ teşekkürü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni'nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti. Konuyla ilgili ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan da açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye ‘tahıl’ teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Blinken, “Ukrayna’dan kalkan ve Karadeniz’i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye’nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.

KONSOLOSLUKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na ait sosyal medya hesabından Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı geminin geçişi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yük gemisi RAZONİ'nin İstanbul'a gelişini, küresel gıda güvenliği krizinin etkilerini azaltma yolunda hayati bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan küresel pazarlara güvenle girmesine yönelik diplomatik girişimlerinden dolayı Türkiye'yi kutlarız” ifadeleri yer aldı.

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