ABD Dışişleri Bakanı ile Anastasiadis telefonda görüştü

: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le telefon görüşmesi yaptığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamak dışında beyanda bulunmaktan kaçındığı bildirildi...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le telefon görüşmesi yaptığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamak dışında beyanda bulunmaktan kaçındığı ancak Rum yönetiminin bu görüşmeden memnun olduğu bildirildi.

Haftalık Kathimerini’nin haberine göre Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Masası’nın (Cyprus Desk) ABD’nin en üst seviyede müdahil olması tavsiyesine kulak asarak ilk olarak Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i telefonla aradı.

Haberde Rum yönetimi ve Yunanistan’dan resmi şahsiyetlerin mart ayında Washington’a mekik dokuyacağı ancak ABD Dışişleri Bakanlığı henüz tam randımanlı çalışmaya başlamadığından ve Trump yönetiminin Rum-Yunan meseleleriyle ilgili tezleri bilinmediğinden bu ziyaretlerden büyük beklentiler bulunmadığına işaret edildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakereciler Özdil Nami -henüz resmi açıklama yapılmadı-ve Andreas Mavroyannis’in Washington’da bu hafta Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunun yuvarlak masa toplantısına katılmasının beklendiğine de dikkat çekilirken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Tillerson ve Trump hükümetinin diğer yetkilileriyle görüşmek üzere bu hafta Washington’a gideceği kaydedildi.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Sözcü Nikos Hristodulidis’in de mart sonunda Washington’a gideceğini yazan gazete Kociyas’ın ay sonunda Washington’a ikinci bir ziyaret yapması veya Yunanistan Mili Savunma Bakanı Panos Kammenos’un gitmesi ihtimali bulunduğuna işaret etti.

Habere göre Kasulidis, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek IŞİD’le mücadele konulu bakanlar görüşmesine katılmak üzere 21-23 Mart’ta Washington’da olacak. Kasulidis’in bu vesileyle Tillerson’dan görüşme randevusu istediği ancak henüz cevap alamadığı kaydedildi. Hristodulidis ise New York’ta düzenlenecek “Kıbrıs-Amerikan Örgütleri” kongresi ve resmigeçidine katıldıktan sonra 27 Mart’ta Washington’a geçecek ancak görüşme programı henüz netleşmedi.

Gazete, Rum yönetiminin Tillerson-Anastasiadis’in, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinden, görüşme içeriğinde somut bir şey olmamasına rağmen memnun olduğunu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşmeyi doğrulamasının dışında bir beyanatta bulunmadığını yazdı.

Habere göre Rum yönetimi Tillerson’un, görevinin ilk ayında yoğun gündemi içerisinde, Anastasiadis’le ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefon görüşmesi yaparak, Kıbrıs sorununu gündeme almış olmasını olumlu buluyor.

“İSTEDİĞİMİZİ BULALIM DA NE YAPACAĞIMIZI BİLİRİZ”

Tillerson’un daha önce Exxon Mobile başkanı olarak, şirketin sözde Rum MEB’inden parsel talep etme kararının ardından Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında belirli zaman aralıklarında bilgi aldığı kaydedilen haberde, geçen Eylül ayında New York’ta görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Türkiye, Exxon platformunu taciz ederse ne yaparsınız” sorusuna karşılık “İstediğimizi bulalım da ne yapacağımızı biliriz” dediğine vurgu yapıldı.

Gazete, Tillerson’un Exxon şirketindeki hisselerini bıraktığını ancak Anastasiadis’e verdiği bu cevabın anlayışını ve kararlılığını gösterdiğini yazan gazete, Rum yönetiminin, Tillerson’un aynı anlayış ve kararlılığını, ihtiyaç olması halinde, şimdiki sıfatıyla (Dışişleri Bakanı) da sürdürmesini istediğine dikkat çekti.

Habere göre Rum yönetimi, Güney Kıbrıs-ABD stratejik ortaklık ilişkisinin Trump hükümeti tarafından yeniden teyit edilmesini, Biden’ın Mart 2014’teki ziyareti sonrasında başlayan Güney Kıbrıs’ın ABD açısından rolü konusunda adımların devam etmesini ve Kıbrıs sorununun çözüm ilkelerinin ABD tarafından yeniden teyit edilmesini istiyor.