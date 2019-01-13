ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye ile anlaşma konusunda iyimserim

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de YPG'yi korumak için Türkiye ile bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de YPG'yi korumak için Türkiye ile bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Pompeo, IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerin terörist olmadığını da ekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinin ardından konuşan Pompeo, "Ülkelerini teröristlerden korumak Türk halkının ve Erdoğan'ın hakkıdır. Öte yandan bizimle birlikte savaşanların da korunmayı hak ettiğini biliyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklamasının ardından Pompeo Orta Doğu turuna çıkarak partnerleriyle ABD'nin yeni Suriye politikasını görüşüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefon görüşmelerinden de bahseden Pompeo, "Çok sayıda detay üzerine daha çalışmak gerekiyor ama iyi bir sonuç elde etme konusunda umutluyum" diye konuştu.