  • BIST 1.166
  • Altın 476,717
  • Dolar 7,7519
  • Euro 9,1267
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'da "Serbest Ve Açık İndo-Pasifik" Taahhüdü

» »
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" idealinin bölge güvenliğinin esaslarından olduğunu kaydederek, "Bu ideal ve ABD-Japonya ittifakı halklarımıza on yıllardır refah ve huzur sağladı." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'da "Serbest Ve Açık İndo-Pasifik" Taahhüdü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin'e karşı geliştirilen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ittifakı (Quad) kapsamındaki görüşmeler için Tokyo'ya geldi.


Düzenlenecek Quad toplantısı öncesi, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, bakanlıkta mevkidaşı Pompeo ile bir araya gelerek, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.


Geçen ay göreve başlayan Suga Yoşihide ve kabinesinin, önceki Başbakan Abe Şinzo politikalarını sürdüreceğini anımsatan Motegi, "Suga yönetimi, bölgesel istikrar ve barışın köşe taşı olan Japonya-ABD iş birliğini daha da ileriye götürme politikalarını sürdürmektedir." dedi.


Motegi, "Serbest ve Açık İndo-Pasifik idealini hayata geçirebilmek için Japonya ve ABD olarak ara vermeksizin uluslararası topluma liderlik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Pompeo, Japonya hükümetine yeni görevinde başarılar dileyerek, Suga ve kabinesinin iki ülke ittifakına katkılar sunacağını belirtti.


"Serbest ve Açık İndo-Pasifik" idealinin hem bölgenin güvenliğinin esaslarından olduğunu kaydeden Pompeo, "Bu ideal ve ABD-Japonya ittifakı halklarımıza on yıllardır refah ve huzur sağladı." dedi.
İkilinin, Quad toplantısı çerçevesinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile bir araya gelmesi bekleniyor.


Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastaneye kaldırılan Trump’ın son durumuyla ilgili çarpıcı iddia: Nefes almakta sorun yaşıyor03 Ekim 2020 Cumartesi 08:49
  • Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı03 Ekim 2020 Cumartesi 01:37
  • Trump Covid-19'a yakalandı...Doktorundan durumu hakkında açıklama02 Ekim 2020 Cuma 18:48
  • Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Atlas:Trumpla ilgili paniğe gerek yok02 Ekim 2020 Cuma 18:36
  • ABD Başkanı Donald Trump hafif belirtiler gösteriyor02 Ekim 2020 Cuma 18:01
  • Donald Trump COVİD-19 oldu.Peki virüsü kimlere bulaştırmış olabilir?02 Ekim 2020 Cuma 17:11
  • Donald Trump ve eşi Melania koronavirüse yakalandı02 Ekim 2020 Cuma 12:42
  • ABD'li Satış Sitesi Amazon 20 Bine Yakın Çalışanının Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı02 Ekim 2020 Cuma 10:23
  • ABD Başkanı Trump ve eşinin COVID-19 testi pozitif çıktı02 Ekim 2020 Cuma 09:41
  • Trump saçlarının ‘sırrını’ açıkladı01 Ekim 2020 Perşembe 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti