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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye gidecek

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye gidecek
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson‘un 30 Mart'ta Türkiye'ye geleceği bildirildi. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinden sonra dışişleri bakanlığı düzeyinde ilk görüşme olması bekleniyor.

Habertürk kanalında canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Tillerson şu günlerde üç ülkeyi ziyaret edeceği Asya turu kapsamında Japonya'da bulunuyor.

'Kuzey Kore ile diplomatik çabalar başarısız'

Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile görüşen Tillerson, Kuzey Kore'den gelen tehditler üzerine Japonya ve Güney Kore ile yakın işbirliğini sürdüreceğini dile getirdi. Tillerson, son yirmi yıldır Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arınmaya yönelik sürdürülen diplomatik ve siyasi çabaların başarısız olduğunu kabul etmenin önemli olduğunu söyledi.  

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Çin yönetimine de müttefiki Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapması çağrısında bulundu. Tillerson göreve geldikten sonraki ilk Asya turunda Japonya'nın ardından Güney Kore ve Çin'i de ziyaret edecek. 

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