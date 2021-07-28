ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gamalı haç krizi: Acı verici bir hatırlatma

ABD’de Dışişleri Bakanlığı’nın Washington DC’deki binasında gamalı haç sembolü bulunması sonrası soruşturma başlatıldı. Bir asansörün duvarına oyulan sembol, pazartesi akşamı bakanlık çalışanları tarafından tespit edildi.

Sembolün kim ya da kimler tarafından oyulduğu araştırılırken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hindistan ve Kuveyt’e gerçekleştirdiği diplomatik ziyaret sırasında konuşan Bakan Blinken, sembolün antisemitizmle mücadelenin sona ermediğini gösteren acı bir hatırlatma olduğunu söyledi.

‘KARŞISINDA DURMALIYIZ’

Blinken, “Bu bize acı verici bir şekilde hatırlatıyor ki antisemitizm geçmişin kalıntılarından biri değil. Dünyada hala büyük bir güç ve eve yakın olması da buna dahil. Bu tiksindirici. ABD’de, Dışişleri Bakanlığı’nda ya da hiçbir yerde yeri yok. Antisemitizm karşısında acımasızca durmalı ve reddetmeliyiz” dedi.