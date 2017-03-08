ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsünden İlk Basın Toplantısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, "El-Bab’ın doğu tarafı çok karışık bir bölge. Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı ise DEAŞ ile mücadele" dedi.

"EL-BAB’IN DOĞU TARAFI ÇOK KARIŞIK BİR BÖLGE. BİRDEN FAZLA GÜÇ BU BÖLGEDE, AÇIKÇA SÖYLEMEK GEREKİRSE BİRBİRLERİNE ÇOK YAKINLAR. TARAFLARIN ORTAK AMACI İSE DEAŞ İLE MÜCADELE"

"İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YENİ YERLEŞİM YERLERİ OLUŞTURMASI TARAFLAR ARASINDAKİ SORUNU ETKİLEYEBİLİR, BU KONU ELE ALINIYOR”

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, "El-Bab’ın doğu tarafı çok karışık bir bölge. Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı ise DEAŞ ile mücadele" dedi.

Dışişleri Bakanlığınca, Başkan Donald Trump yönetimi devraldıktan sonraki ilk basın toplantısı düzenlendi. Bakanlığın geçici olarak sözcülük görevini yürüten Toner, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Toner, bir soru üzerine Münbiç’te yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Toner, "El-Bab’ın doğu tarafı çok karışık bir bölge. Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı ise DEAŞ ile mücadele" diye konuştu.

"Bölgede gerginlik yaşanmasını istemiyoruz" ifadesini kullanan Toner, şöyle devam etti:

"Küçük bir alanda birden fazla gücün olduğu zamanlarda gereksiz veya istem dışı gerginliğin yaşanmamasını istiyoruz. Durum zaten yeterince gergin ve hareketli. Bütün taraflara DEAŞ’a yoğunlaşmaları gerektiği mesajını yolluyoruz. Koalisyon müttefiklerimiz ve ortak güçlerle yakın koordinasyon içinde olmaya devam edecek. Ortak hedefimiz DEAŞ olacak."

İSRAİL’İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YENİ YERLEŞİM YERLERİ İNŞASI

Toner bir başka soru üzerine de İsrail’in Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Rex Tillerson’un "İsrail’in yerleşim aktivitelerini durdurması gerektiği" yönündeki sözlerini hatırlatan Toner, İsrail ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Toner, "Yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması taraflar arasındaki sorunu etkileyebilir, bu konu ele alınıyor ve Bakan da bunu gündeme getirdi" dedi.

Mark Toner, ABD Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin rolünü ise "Beyaz Saray ile birlikte sorunun çözümü için çalışıyoruz. Şu anda, bir sonraki adımımızı atmak için durumu gözden geçiriyoruz. Dışişleri Bakanlığının bu süreç içinde rol oynadığını belirtmek isterim" sözleriyle ifade etti.