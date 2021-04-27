  • BIST 1.374
  • Altın 473,292
  • Dolar 8,2590
  • Euro 9,9692
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vaka

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran İle Nükleer Görüşmelerin Gidişatından Ümitli

» »
Washington, 27 Nisan 21 (TAK): İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e atfedilen nükleer anlaşmayla ilgili yorumlar tartışılırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana'daki görüşmelerin gidişatından ümitli olduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran İle Nükleer Görüşmelerin Gidişatından Ümitli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde İran ile nükleer görüşmelerdeki son durumu değerlendirdi.

Price, medyaya yansıyan ve İran Dışişleri Bakanı Zarif'e atfedilen röportajla ilgili olarak, basına sızdırılmış materyallerle ilgili açıklama ve yorum yapmadıklarını ifade etti.

Zarif'in sözlerine girmeyen Price, "Fakat genel anlamda şunu söyleyebilirim ki bu konuda iç politika konuları ne olursa olsun, 2015'te P5+1 ülkeleriyle birlikte İran ile başarılı bir şekilde nükleer anlaşmayı müzakere edebilmiştik. Bu durum bize, eğer İran da yükümlülüklerine dönerse aynı şeyi yeniden yapabilme potansiyelimizin olduğunu gösteriyor. Bugün de aynı ortaklarla birlikteyiz ve aynı şeyi yapıp yapamayacağımızı Viyana'da görmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İran ile görüşmelerde halen önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayan Price, İran'ın da nükleer anlaşma koşullarına dönmeyi kabul etmesi durumunda ABD'nin de bunu yapmaya zaten hazır olduğunu yineleyerek, "Bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeden daha fazlası önümüzde bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın, İran ile ABD'nin nükleer anlaşmaya varmasını istemediği yönündeki Zarif'e atfedilen yorumu sorulan Price, konunun muhatabının kendileri değil Rusya olduğunu ancak İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının Moskova'nın da çıkarına olmadığını savundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'e atfedilen ses kaydında, Zarif'in, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmanın sonuca ulaşmaması için Rusya'nın "maksimum çaba gösterdiğini" ve ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin de bu amaçla Moskova'ya davet edildiğini söylediği iddia edilmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı olmayan bir hemşire huzurevinde 46 kişiye virüs bulaştırdı22 Nisan 2021 Perşembe 21:36
  • ABD ‘Seyahat etmeyin’ dediği ülkeler arasına Türkiye’yi de dahil etti22 Nisan 2021 Perşembe 17:11
  • Reuters: Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıması bekleniyor22 Nisan 2021 Perşembe 17:07
  • New York Times: ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarını resmen "soykırım" olarak tanıyacak22 Nisan 2021 Perşembe 13:20
  • WSJ: ABD, Nükleer Anlaşmaya Dönüş İçin İran'a Yönelik Yaptırımları Hafifletmeye Açık22 Nisan 2021 Perşembe 12:20
  • ABD’nin Davetiyle 40 Ülke Liderinin Katılacağı İklim Zirvesi Bugün Başlıyor22 Nisan 2021 Perşembe 12:01
  • ABD, Kovid-19 Nedeniyle Dünyadaki Ülkelerin Yüzde 80'i İçin "Seyahat Etmeyin" Uyarısı Yayımladı21 Nisan 2021 Çarşamba 12:40
  • ABD Başkanı Biden: “George Floyd'un Öldürülmesi, Gündüz Gözüyle İşlenmiş Bir Cinayettir”21 Nisan 2021 Çarşamba 12:01
  • ABD'de Floyd'un Öldürülmesiyle İlgili Davada Jüri Eski Polis Chauvin'i Suçlu Buldu21 Nisan 2021 Çarşamba 09:19
  • ABD Dışişleri Bakanlığı: "Dünyadaki Ülkelerin Yüzde 80'i İçin "Seyahat Etmeyin" Uyarısı Yayımlayacağız"20 Nisan 2021 Salı 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti