  • BIST 2.582,24
  • Altın 1022.127
  • Dolar 17.3626
  • Euro 18.2494
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Donfried'den Türkiye'ye destek

» »
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki meşru endişelerini tanıdıklarını belirterek, bu sorunların en yakın zamanda çözüleceğini düşündüklerini kaydetti.
ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Donfried'den Türkiye'ye destek

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği başvurusu konusunda bir oturum gerçekleştirdi.

Oturumun açılışında Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Jim Risch arasında Türkiye konusunda kısa bir atışma yaşandı.

Menendez, Türkiye’nin söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğine yaptığı itirazın Rusya’nın çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürmesi üzerine Risch, “Hem İsveç hem Finlandiya, bize Türkiye ile görüşmelerini iyi niyetle yaptıklarını bildirdiler. Bu konuyu bu ülkelere bırakmak en iyisi. Ama şunu da söyleyelim, bu konu bir an önce kapanmalı.” yorumunu yaptı.

Donfried ise yaptığı konuşmada Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının ittifakı daha da güçlendireceğini kaydederken Türkiye’nin dile getirdiği endişelere de değindi.

“Gelecek hafta imzalar atılabilir”

“Türkiye’nin terör konusundaki meşru endişelerini tanıyoruz.” ifadesini kullanan Donfried, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg’in de bu konuda Ankara, Helsinki ve Stockholm ile görüşme sözü verdiğine dikkati çekti.

Donfried, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin tüm ülkelerin oyuyla sağlanacağına işaret ederek, “Tabii ki ABD de Türkiye gibi teröre desteği bitirmek istiyor, bu konuyu ciddiye alıyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu 3 ülke arasındaki görüşmeler iyi gidiyor.” görüşünü paylaştı.

İspanya’ya göre Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri Madrid zirvesinde imzalanabilir
Gelecek hafta Madrid’de yapılacak NATO zirvesine işaret eden Donfried, Türkiye ile yapılan görüşmelerin sonunda bu zirvede İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin resmi belgelerin imzalanabileceğini kaydetti.

Donfried, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri konusunda yakın zamanda çözüme varılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

ABD’li senatörden YPG/PKK itirafı

Öte yandan Senatör Menendez’in ABD’nin YPG/PKK’ya verdiği destek konusunda oturumda yaptığı itiraf da dikkatlerden kaçmadı.

Menendez, “Gerçek şu ki PKK ve SDF (YPG) konusunda Finlandiya ve İsveç’in tutumu bizim tutumumuzla örtüşüyor. Bildiğiniz gibi bu örgütler bize DEAŞ ile mücadelemizde yardım etti. Bu nedenle tüm tarafları çalışmaya davet etmek biraz ikiyüzlülük oluyor. Tabii ki birlikte çalışıp bir çözüme varmaları çok iyi olur ama Türkiye’nin onlardan ne almak istediğini bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı19 Haziran 2022 Pazar 18:52
  • ABD’de 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısına onay geldi18 Haziran 2022 Cumartesi 19:33
  • ABD medyasından Erdoğan yorumu: ABD hazırlıklı olsun18 Haziran 2022 Cumartesi 18:26
  • ABD, Hint yetkililerin Hz. Muhammed’e hakaret içeren açıklamalarını kınadı17 Haziran 2022 Cuma 09:18
  • ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı16 Haziran 2022 Perşembe 16:13
  • Fed faiz kararını açıkladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:39
  • Fed, faizi 75 baz puan artırdı: 28 yılın en sert faiz artışı15 Haziran 2022 Çarşamba 22:59
  • Amber Heard - Johnny Depp davası: Heard karar sonrası ilk kez konuştu14 Haziran 2022 Salı 13:48
  • Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotuyla ilgili ilginç iddia14 Haziran 2022 Salı 13:36
  • ABD'de artan hava sıcaklığı için uyarı14 Haziran 2022 Salı 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti