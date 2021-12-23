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ABD Dışişleri Bakanlığı: Sahte pasaport satan ABD vatandaşı diplomat değil

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ABD ile Türkiye arasında sahte pasaport gerilimi: Washington’dan açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı: Sahte pasaport satan ABD vatandaşı diplomat değil

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda bir Suriyeli'ye "sahte pasaport" sattığı iddia edilen ABD vatandaşının diplomat olmadığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu bir yolcu yakalanmış, ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomata ait olan sahte pasaportun, diplomat olduğu belirtilen bir ABD vatandaşı tarafından 10 bin dolar karşılığında yolcuya sattığı ortaya çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Bir ABD vatandaşının Türkiye'de tutuklandığını biliyoruz. Bu kişi ABD'li bir diplomat değil. Söz konusu kişiye gereken konsolosluk hizmetlerini sağlıyoruz" açıklamasında bulunurken, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. 

Sahte pasaport ile Almanya'ya gitmek isterken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda 11 Kasım'da pasaport kontrol noktasında yapılan kontrollerde, Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S. isimli şahsın "başka bir şahsa ait pasaportla yurtdışına çıkmaya çalıştığı" tespit edildi. Yapılan araştırmalarda R.S. isimli şahsın kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun "ABD'nin Beyrut Konsolosluğu’nda diplomat olarak görevli olan D.J.K. isimli şahsa ait olduğu" belirlendi.

Polis ekipleri, R.S.'yi gözaltına alırken güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan kamera görüntülerinde, söz konusu iki kişinin havalimanının içerisinde buluştukları, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriye uyruklu R.S.'nin ABD vatandaşı D.J.K.'den pasaportu aldığı tespit edildi. Bunun üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerde yapılan üst aramasında ABD vatandaşı D.J.K.'nin üzerinde zarf içerisinde 10 bin dolar ve kendi adına düzenlenmiş diplomatik pasaport bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Sahte pasaport kullanarak Almanya'ya gitmeye çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. hakkında "resmî belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken ABD vatandaşı olan D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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