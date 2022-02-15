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ABD Dışişleri Bakanlığından Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı

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Dışişleri Bakanlığı Moldova'ya ilişkin seyahat uyarı seviyesini de en üst düzeye çıkararak ABD vatandaşlarını uyardı.
ABD Dışişleri Bakanlığından Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı

Bakanlığın Belarus'a yönelik açıklamasında, "Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski ve Belarus'un Ukrayna sınırı boyunca olağan dışı Rus askeri yığınağı, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a seyahat etmeyin. Belarus'taki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ülkeden ayrılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

31 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığının, ABD hükümeti çalışanlarının aile üyelerinin Minsk Büyükelçiliği'nden ayrılmasının emredildiği hatırlatılan açıklamada, Belarus'a yönelik seyahat uyarısının "4. Seviye" olan en üst düzeye çıkarıldığı kaydedildi.

Ukrayna sınırı yakınındaki "olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetlerindeki artışın" durumu öngörülemez hale getirdiği ifade edilen açıklamada, "Özellikle yabancıları hedef alan potansiyel taciz de mümkündür. Durumun artan değişkenliği göz önüne alındığında, ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edilir." denildi.

Açıklamada, ayrıca ABD hükümetinin Belarus'taki ABD vatandaşlarına rutin veya acil hizmet sağlama kabiliyetinin Belarus hükümetinin ABD Büyükelçiliği kadrosuna ilişkin sınırlamaları nedeniyle halihazırda ciddi şekilde sınırlandırıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Moldova'ya ilişkin seyahat uyarı seviyesini de en üst düzeye çıkararak ABD vatandaşlarını uyardı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kovid-19, Ukrayna çevresindeki olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetleri ile ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş çatışma nedeniyle Moldova'ya seyahat etmeyin. Transdinyester'deki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ayrılmalıdır."

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