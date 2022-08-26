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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’ın doğal gaz aramalarına destek

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz aramalarına destek belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’ın doğal gaz aramalarına destek

Alithia ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsünün, ENI-TOTAL şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6’ınca parseldeki “Kronos 1” kuyusundaki doğal gaz yatakları hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdiğini yazdılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan doğal kaynakları değerlendirme hakkını tanıdığı” belirtildi. Alithia ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsünün, ENI-TOTAL şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6’ınca parseldeki “Kronos 1” kuyusundaki doğal gaz yatakları hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdiğini yazdılar.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, ABD’nin, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması, Rus doğal gazına bağımlılığın azaltılması ve Kremlin’e baskıların sürmesi adına müttefik ve ortaklarıyla birlik olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

ABD’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine ilişkin politikasının “uzun vadeli olduğu ve değişmediğini” vurgulayan Sözcü, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi MEB’indeki kaynakları değerlendirme hakkını tanıdıklarını” ifade etti.

Sözcü ayrıca; “Kıbrıs’ın doğal gaz, petrol ve diğer tüm kaynaklarının iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanmaktayız. Doğu Akdeniz’deki kaynakların değerlendirilmesi ve kullanımı işbirliği doğurmalı ve tüm bölgenin ekonomik refahı ile kalıcı enerji güvenliğinin temelini sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında ise, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yunanistan’ın kışkırtmalarına ilişkin açıklamalarını geniş şekilde aktardı.

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