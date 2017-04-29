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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen Kıbrıs’ta temaslar yapacak

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen Kıbrıs’ta temaslar yapacak
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Jonathan Cohen, Kıbrıs’ta temaslar yapacak.

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre, bölgedeki temasları çerçevesinde 2 ve 3 Mayıs günleri Kıbrıs’ta olacak Jonathan Cohen’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşmesi bekleniyor.

 

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