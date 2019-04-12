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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına Türkiye dahil 35 ülke için yeni seyahat uyarısı: 'Kaçırılabilirsiniz'

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ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu ülkeler listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına Türkiye dahil 35 ülke için yeni seyahat uyarısı: 'Kaçırılabilirsiniz'

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın söz konusu ülkelere seyahatle ilgili riskin arttığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Wall Street Journal gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "K sınıfı uyarı, ABD vatandaşlarının hangi ülkelerde kaçırılma veya rehin alma riskleriyle karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor" dediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarında 'Terör tehlikesi' için 'T' ve doğal afet uyarısı için 'N', toplumsal olaylar için ise 'U' harflerini kullanıyor. Böylece, 'Kaçırılma riski' anlamına gelen 'K' uyarısı da bu listeye eklenmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahatle ilgili uyarılarının bulunduğu internet sayfasında "Güvenlik güçleri, sınırlı sayıda ve gizli delillere dayanarak, ABD vatandaşları dahil, on binlerce kişiyi terörist gruplara üye olmakla suçlayıp gözaltına aldı. ABD vatandaşlarına Türkiye'yi terk etme yasağı da getirildi" deniyor.

Listede hangi ülkeler var?

ABD'nin yeni seyahat uyarısı sınıflandırmasına Türkiye dahil toplam 35 ülke dahil edildi.

Bu ülkelerin önemli bölümü Afrika ve Orta Doğu'da bulunuyor.

ABD'nin vatandaşlarına 'Kaçırılabilirsiniz' uyarısını yaptığı ülkeler
AfganistanIrakRusya
CezayirKenyaSomali
AngolaLübnanGüney Sudan
BangladeşLibyaSudan
Burkina FasoMalezyaSuriye
CamerunMaliTrinidad Tobago
Orta Afrika Cum.MeksikaTürkiye
KolombiyaNijerUganda
Kongo Demokratik Cum.NijeryaUkrayna (Rus kontrolündeki bölgeler)
EtiyopyaPakistanVenezuela
HaitiPapua Yeni GineYemen
İranFilipinler
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