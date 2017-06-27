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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan vize yasağı açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan vize yasağı açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'nin Başkan Donald Trump'ın vize yasağı ile ilgili kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmesinin ardından, kararı uygulamaya geçireceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Nauert, Yüksek Mahkeme'nin "ulusal güvenliği en üst seviyeye çıkartmak hedefiyle" dün sabah aldığı kararı, 72 saat sonra uygulama başlayacaklarını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığıyla yapılacak görüşmelerin ardından konuya ilişkin daha fazla detay paylaşacaklarını vurgulayan Nauert açıklamasında, "ABD'ye seyahat edecekleri ve havayolu şirketlerini, uygulamayı başlattığımız zaman profesyonel, organize ve zamanlı bir şekilde haberdar edeceğiz. Aynı zamanda, ABD Mülteci Kabul Programı'na ilişkin olarak da müttefiklerimizle irtibat halindeyiz ve ilgili değişiklikler hakkında bilgilendirme yapacağız." ifadelerine yer verdi.

UYGULAMA İÇİN 72 SAAT

Trump, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Yüksek Mahkeme'den olumlu bir karar çıktıktan 72 saat sonra vize yasağı uygulamasını başlatacaklarını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme, Trump'ın yargıya takılan ve temyiz mahkemesinde de reddedilen vize yasağıyla ilgili başvuru hakkında dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Mahkeme, Trump'ın vize yasağını donduran alt mahkeme kararlarını kısmen bozarak, yasağın bazı bölümlerinin uygulanmaya başlanabileceğini duyurmuştu.

Buna göre, mahkemenin açıkladığı belli koşullar altında Trump'ın Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 3 ay boyunca vize yasağı ile ABD Mülteci Kabul Programı'nı 4 ay süreyle askıya almasını öngören başkanlık kararnamesinin uygulamaya geçirileceği belirtilmişti.

TRUMP’TAN DEĞERLENDİRME

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Yüksek Mahkeme kararının ardından vize yasağıyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Trump, vize yasağının belli koşullar altında önünü açan mahkeme kararını, "Bugün oybirliğiyle alınan Yüksek Mahkeme kararı ulusal güvenliğimiz için açık bir zaferdir. Bu karar, terör eğilimli 6 ülkeden seyahatin ve mültecilerin girişinin askıya alınmasına büyük oranda izin veriyor." sözleriyle değerlendirdi.

KARARIN OYBİRLİĞİYLE ALINMASINA VURGU

ABD Başkanı olarak görevinin, "ülkeyi tehditlerden korumak" olduğunu ifade eden Trump, Yüksek Mahkeme'deki kararın 9 üyenin tamamının imzasıyla alınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla, Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 3 ay boyunca vize yasağı ve ABD Mülteci Programı'nın 4 ay süreyle askıya almasını öngören başkanlık kararnamesinin belli koşullar altında uygulanabilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, davayla ilgili ilk sözlü savunmaların ekim ayındaki duruşmada alınacağı belirtilmişti.

 

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