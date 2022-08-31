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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın Türk jetlerine tacizine ilişkin açıklama

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın Türk jetlerine tacizine ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın Türk jetlerine tacizine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirinin sorusu üzerine, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirten yetkili, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye’yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? 

Akdeniz’de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar, 23 Ağustos’ta Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16’ya yerden havaya füze kilidi atılmıştı.

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçmişti.

Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan’ın Türk jetlerine yönelik tacizinin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenilmişti. 

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