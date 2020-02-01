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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon Ada’ya Geliyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon Ada’ya Geliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon Ada’ya Geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon’un, gelecek hafta içerisinde Ada’ya geleceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’a Salı günü gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon’un, aralarında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin de bulunduğu bir dizi konuyu ele almasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Fannon, temasları çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile bir araya gelecek.

Fannon, Çarşamba günü ise Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile birlikte, Atina’da geçtiğimiz Ağustos ayında, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin katılımıyla gerçekleştirilen 1’inci Bakanlar Konferansı sırasında alınan kararla kurulan enerji planlamalarıyla ilgili çalışma grubu toplantısının açılışına katılarak konuşma yapacak.

Çalışma grubunun Çarşamba günü yapacağı toplantının ilk olacağına da dikkati çeken gazete  toplantının doğal gaz, açık deniz petrol faaliyetleriyle ilişkili  acil durum olayları karşısındaki reaksiyon ve hazırlıklar konusunda olacağını belirtti.

Gazete Fannon ile Lakkotripis arasındaki görüşmenin bu toplantı çerçevesinde yapılacağını yazarken Fannon’un, Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile Perşembe günü bir araya geleceğini kaydetti.

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