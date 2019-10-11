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'ABD Dışişleri, Trump'ın talimatıyla Türkiye ile Kürt güçler arasında müzakere başlatmanın yolunu arıyor'

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'ABD Dışişleri, Trump'ın talimatıyla Türkiye ile Kürt güçler arasında müzakere başlatmanın yolunu arıyor'
'ABD Dışişleri, Trump'ın talimatıyla Türkiye ile Kürt güçler arasında müzakere başlatmanın yolunu arıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Başkan Donald Trump'ın Suriye'de ateşkes tesis sağlayabilmek için Türkiye ve Kürt gruplar arasında ortak zemin bulma talimatı verdiğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaynak, "Trump, ateşkes sağlanması için ortak zemin bulmaya ve PKK'nın kanadı olan YPG ile Türkiye arasında 'köprü kurmaya' çalışıyor. Başkan, çatışmayı müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmayı tercih ediyor" dedi.

Kaynak, Dışişleri Bakanlığı'nın şu anda bu talimat üzerinde çalışma yaptığını sözlerine ekledi. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Suriye konusunda üç seçenekleri olduğunu belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" demişti.

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