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ABD Dışişleri'inden Türkiye'ye yaptırım tehditi!

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye’ye karşı ‘ABD düşmanlarına yaptırımlar’ı düzenleyen yasa kapsamında önlemler alınabileceğini açıkladı.
ABD Dışişleri'inden Türkiye'ye yaptırım tehditi!

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini alması ile ilgili ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamalar sürüyor.

Dışişleri bakanlığı sözcü yardımcısı Robert Palladino, bakanlıktaki basın toplantısında S-400 alışverişinin ABD’yi ciddi şekilde endişelendirdiğini yineledi. Türkiye’nin değerlendirmesi için S-400’ler yerine Patriot ve diğer sistemleri teklif ettiklerini belirten Palladino, şunları söyledi: “Türkiye’yi, Rusya’dan S-400 satın alması durumunda F-35 (yeni nesil savaş uçağı) programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık. Ayrıca, Amerika Düşmanlarıyla Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini de ifade ettik.”

Sözcünün sözünü ettiği yasa, halihazırda İran, Kuzey Kore ve Venezuella’ya karşı uygulanıyor.

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