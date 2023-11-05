ABD donanması, Akdeniz'e demir attı

Çatışmaların en başından itibaren İsrail'i destekleyen ABD, böylece Doğu Akdeniz'deki varlığını son yıllardaki en yüksek seviyesine çıkardı.

Gazze'ye saldırılarını aralıksız bir şekilde devam ettiren İsrail'in en büyük destekçisi konumunda olan ABD, 9 gemiden oluşan donanmasını Doğu Akdeniz'e demirledi.

Amerikan donanması, İsrail'e destek gerekçesiyle en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve beraberindeki görev gücünü Doğu Akdeniz'e yollamıştı.

TÜM SAVAŞ GEMİLERİ ANTALYA AÇIKLARINDA DEMİRLEDİ

Daha sonra USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi ve komuta gemisi USS Mount Whitney de bölgeye sevk edilmişti. ABD'nin gönderdiği tüm savaş gemileri cumartesi günü Antalya'nın Kaş İlçesi ile Mısır'ın İskenderiye kenti arasında kalan bölgede açık denizde bir araya geldi.

NÜKLEER DENİZALTINA EŞLİK EDİYORLAR

Sözcü'nün haberinde, filoda uçak ve komuta gemilerinin yanısıra USS Normandy, USS Ramage, USS Paul Ignatius, USS Philippine Sea, USS Gravely ve USS Mason gemileri yer aldı. Bu gemilere İtalyan donanmasına ait Carlo Margottini Virginio Fasan fırkateynleri de eşlik etti. Fotoğraflarda görünmemesine ve ABD donanmasından yapılan açıklamada yer verilmemesine rağmen ABD uçak gemilerinin görev gruplarına genellikle bir nükleer denizaltının da eşlik ettiği biliniyor.

ARAP ÜLKELERİ ABD'Lİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik bombardımanının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgeyi üçüncü kez ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün 6 Arap ülkesinden mevkidaşları ile bir araya geldi. Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan görüşmede Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin temsil edildi. Arap bakanlar toplantıda acil ateşkes çağrısı yaptı. Amerikalı Bakan'ın temaslarının ardından bugün Türkiye'yi de ziyaret edebileceği belirtilmişti. Ancak ABD Dışişleri, Blinken'ın programında Türkiye ziyaretinin bulunup bulunmadığına dair yorum yapmadı.