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ABD donanması, korsan saldırısına uğrayan İran gemisine yardım etti

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ABD donanması, korsan saldırısına uğrayan İran gemisine yardım etti
ABD Donanması, Yemen'e bağlı Sokotra Adası yakınlarında, Türkiye öncülüğündeki müşterek görev gücü ve Avrupa Birliği donanması ile koordinasyon içerisinde, korsanların saldırdığı İranlı bir gemiye yardım etti.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada "Türkiye öncülüğündeki müşterek görev gücü ve Avrupa Birliği donanması ile koordinasyon içinde, 24 Ekim'de korsanların saldırısına uğradığı belirtilen Yemen'e bağlı Sokotra Adası yakınlarında bir balıkçı gemisine yardım edildi" ifadesi kullanıldı.

Saldırı bilgisinin İran sahil güvenlik ekiplerinden geldiği belirtilen açıklamada, ABD'ye ait Howard destoyeri ve Japonya'ya ait Amagiri destroyerinin olay yerine gittiği, İranlı denizcilere gıda yardımı yaptığı kaydedildi. Açıklamada, yaralı üç denizciye de tıbbi destekte bulunulduğu bilgisi verildi.

İki ülke arasındaki bu yardımlaşma, Washington ile Bağdat arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde geldi. Nitekim ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer anlaşmasından desteğini çekmiş ve yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

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