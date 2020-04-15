ABD, Dünya Sağlık Örgütüne Sağladığı Fonu Askıya Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savundu.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." ifadesini kullandı.

Trump bu kararı alırken yönetiminin, "DSÖ'nün salgın konusundaki ihmal ve örtbaslarını değerlendirdiğini" de sözlerine ekledi.

ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını ifade eden Trump, "Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor." dedi.

DSÖ'nün "Çin'den yapılan seyahatlerin durdurulması" çağrılarına kulak tıkadığını ve bunun büyük bir hata olduğunu savunan Trump, kendisinin bunlara bakmadan Çin'den ABD'ye yapılan seyahatleri en başta durdurduğunu yineledi.

"TEMEL GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEDİ"

Trump ayrıca, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." dedi.

DSÖ'nün salgına ilişkin geç adım atmasının tüm dünyaya çok zaman kaybettirdiğini de ifade eden Trump, salgınla ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolması konusunda da örgütün sessiz kaldığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında da Dünya Sağlık Örgütünü sert ifadelerle eleştirmiş ve örgütü Çin tarafında yer almakla suçlamıştı.

BM'DEN TRUMP'IN DSÖ KARARINA TEPKİ: ''KAYNAKLARI KESME ZAMANI DEĞİL, DAYANIŞMA ZAMANI''

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Trump'ın ABD'nin DSÖ'ye sağladığı 500 milyon dolarlık fonu örgüte ilişkin yürüttükleri soruşturma tamamlanana kadar donduracağı kararını eleştirdi.

Kovid-19 salgınının dünyanın karşı karşıya kaldığı en tehlikeli sorunlardan biri olduğunu, DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütünün desteklenmesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade etti.

Guterres, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.