ABD ekonomisi 2020'nin ilk üç ayında yüzde 5 küçüldü

ABD ekonomisi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 küçüldü.

Bu oran, 2008'in son çeyreğinden bu yana ABD ekonomisinin kaydettiği en yüksek küçülme oranı oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, küçülmenin koronavirüs salgını nedeniyle üretim tarafında boşalan stokların yeniden doldurulmasında zorlanılmasını yansıttığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, tüketim tarafında artan alımların küçülmeyi yavaşlattığı belirtildi.

Washington Post gazetesi de, Beyaz Saray'ın bu yaz federal bütçeye yönelik açık tahminleri de dahil olmak üzere güncellenmiş ekonomik beklentileri açıklamayacağını bildirdi.

Haberin doğrulanması halinde, Beyaz Saray uzun süredir devam eden bu uygulamaya ara vermiş olacak.

Söz konusu dönem ortası değerlendirme; işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve diğer ekonomik eğilimlere yönelik güncellenmiş tahminleri içeriyor.