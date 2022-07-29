ABD ekonomisi 7 çeyrek sonra tekrar teknik resesyonda

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de daralma gösterdi

ABD ekonomisi, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını yavaşlatması ve faiz oranlarındaki artışın yatırımları azaltmasıyla iki çeyrek art arda küçülme göstererek 7 çeyrek sonra tekrar teknik resesyona girdi.

Yüksek enflasyonla mücadelenin sürdüğü ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de beklentilerin aksine daraldı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde de ilk çeyrekte olduğu gibi küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

TÜKETİCİ HARCAMALARI YAVAŞLADI

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları, eyalet ile yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde, kişisel tüketim harcamalarındaki artış ise tüketicilerin yüksek enflasyondan dolayı isteğe bağlı harcamalarını kısmaları nedeniyle yavaşladı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 artan kişisel tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte yüzde 1'lik artış kaydetti.

İkinci çeyreğe ait GSYH verileri, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını yavaşlattığını, yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarının ise işletme harcamaları ile konut talebini azalttığını ortaya koydu.

EN SON 2020'DE RESESYONA GİRİLMİŞTİ

ABD ekonomisi, en son Koronavirüs algınının ekonomik faaliyeti durma noktasına getirmesiyle 2020'nin ilk iki çeyreğinde art arda daralma yaşamıştı. Ülke ekonomisi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,1 ve ikinci çeyreğinde yüzde 31,2 küçülerek teknik olarak resesyona girmişti.

ABD'de tarım dışı istihdam da salgının etkisiyle Nisan 2020'de 20,5 milyon kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'e yükselmiş ve Ağustos 2020'ye kadar çift hanelerde kalmıştı. Fed ise Koronavirüs salgınının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekerek ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı.

Ekonomi, 2020'nin ikinci çeyreğinde Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte ekonomik normalleşmenin başlamasıyla yüzde 33,8'lik rekor hızda büyüme kaydetmişti.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucu 2020 yılı genelinde yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisi, 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı göstermişti. Ülke ekonomisi, 2020'de gösterdiği daralmanın ardından 2021'de ise yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi yaşamıştı.