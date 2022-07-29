  • BIST 2.554,55
  • Altın 1013.839
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3139
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

ABD ekonomisi 7 çeyrek sonra tekrar teknik resesyonda

» »
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de daralma gösterdi
ABD ekonomisi 7 çeyrek sonra tekrar teknik resesyonda

ABD ekonomisi, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını yavaşlatması ve faiz oranlarındaki artışın yatırımları azaltmasıyla iki çeyrek art arda küçülme göstererek 7 çeyrek sonra tekrar teknik resesyona girdi.

Yüksek enflasyonla mücadelenin sürdüğü ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de beklentilerin aksine daraldı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde de ilk çeyrekte olduğu gibi küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

TÜKETİCİ HARCAMALARI YAVAŞLADI

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları, eyalet ile yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde, kişisel tüketim harcamalarındaki artış ise tüketicilerin yüksek enflasyondan dolayı isteğe bağlı harcamalarını kısmaları nedeniyle yavaşladı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 artan kişisel tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte yüzde 1'lik artış kaydetti.

İkinci çeyreğe ait GSYH verileri, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını yavaşlattığını, yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarının ise işletme harcamaları ile konut talebini azalttığını ortaya koydu.

EN SON 2020'DE RESESYONA GİRİLMİŞTİ

ABD ekonomisi, en son Koronavirüs algınının ekonomik faaliyeti durma noktasına getirmesiyle 2020'nin ilk iki çeyreğinde art arda daralma yaşamıştı. Ülke ekonomisi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,1 ve ikinci çeyreğinde yüzde 31,2 küçülerek teknik olarak resesyona girmişti.

ABD'de tarım dışı istihdam da salgının etkisiyle Nisan 2020'de 20,5 milyon kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'e yükselmiş ve Ağustos 2020'ye kadar çift hanelerde kalmıştı. Fed ise Koronavirüs salgınının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekerek ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı.

Ekonomi, 2020'nin ikinci çeyreğinde Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte ekonomik normalleşmenin başlamasıyla yüzde 33,8'lik rekor hızda büyüme kaydetmişti.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucu 2020 yılı genelinde yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisi, 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı göstermişti. Ülke ekonomisi, 2020'de gösterdiği daralmanın ardından 2021'de ise yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi yaşamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’li göstericiler, kürtaj hakkını kaldıran yargıçların peşine düştü23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:15
  • ABD’li yetkiliden Rusya açıklaması: Binlerce kurmayları öldü22 Temmuz 2022 Cuma 16:39
  • ABD Başkanı Biden coronaya yakalandı21 Temmuz 2022 Perşembe 17:55
  • ABD’deki Yunan lobisi, şimdi de Erdoğan’ın Tahran ziyaretini eleştirdi21 Temmuz 2022 Perşembe 16:55
  • Biden: Çin lideriyle görüşmeyi planlıyorum21 Temmuz 2022 Perşembe 15:43
  • CIA Başkanı Burns: Ukrayna savaşında yaklaşık 15 bin Rus askeri öldü21 Temmuz 2022 Perşembe 12:37
  • Ivana Trump son yolculuğuna uğurlandı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:07
  • ABD: Rusya, Ukrayna'nın bazı topraklarını 'Kırım yöntemiyle' ilhaka hazırlanıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:54
  • ABD’den üst düzey Türkiye açıklaması: Pragmatik çözüm çağrısı19 Temmuz 2022 Salı 10:25
  • New York ve New Jersey eyaletlerinde su baskınları meydana geldi19 Temmuz 2022 Salı 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti