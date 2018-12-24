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ABD elçilerinin casusluk alışverişi : Kameralı düğmeler, şapkalar, kravatlar, kalemler…

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Wikileaks bu kez de ABD büyükelçiliklerinin Washington’dan talep ettiği casusluk malzemesi listelerini deşifre etti.
ABD elçilerinin casusluk alışverişi : Kameralı düğmeler, şapkalar, kravatlar, kalemler…

Wikileaks bu kez de ABD büyükelçiliklerinin Washington’dan talep ettiği casusluk malzemesi listelerini deşifre etti.Wikileaks’in ‘Alışveriş Listesi’ başlığıyla yaptığı yayında 16 binden fazla belge yer alıyor.

Örneğin Kolombiya’daki ABD büyükelçiliği, 8 Mayıs 2017 tarihli alışveriş listesinde casus şapkaları, gözlükleri, kameraları, gece sensörleri ve dürbün talep etmiş. Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği ise 15 gizli radyo ve 20 ses kayıt cihazı gibi gözetleme cihazlarına ihtiyaç duymuş. Elçiliklerden biri, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100’den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat istemiş.

Listelerin kamuya açık olduğunu belirterek bir arama veritabanını hizmete sunan Wikileaks, belgelerin ‘açık gizli’olarak hükümet arşivlerine ulaşılarak görülebileceğini de belirtiyor. Ancak DHA’nın haberine göre bu belgelerin ABD büyükelçiliklerin internet sitelerine bağlantısı bulunmuyor.

 

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