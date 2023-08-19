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ABD elçiliği vatandaşlarını uyardı... Hafta sonu kuzeye geçmeyin!

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ABD elçiliği vatandaşlarını olaylar hakkında uyardı...
ABD elçiliği vatandaşlarını uyardı... Hafta sonu kuzeye geçmeyin!

ABD elçiliği vatandaşlarını olaylar hakkında uyardı...

İşte yapılan açıklama;

Olay: 17 Ağustos'ta Kıbrıslı Türkler (KT), KT köyü Arsos'tan BM Ara Bölgesine, iki toplumlu Pyla köyüne giden toprak yolu asfaltlamaya başlayacaklarını duyurdular. Bu inşaat projesine BM tarafından izin verilmemiştir ve inşaatın başlaması Ara Bölge'ye büyük bir tecavüz teşkil etmektedir.

BM'nin çabaları inşaatı durdururken, 18 Ağustos Cuma sabahı Türk güvenlik güçlerinin Tampon Bölge'ye girerek BM askeri personeline saldırması, araçlara zarar vermesi ve ekipman ile BM personelini fiziksel olarak barikattan çıkarmasıyla durum tırmandı.

BM, ABD ve diğer uluslar Kıbrıslı Türklerin eylemlerini şiddetle kınamıştır.

Yapılması Gerekenler:

Pyla bölgesindeki olayların tırmanması nedeniyle, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ABD vatandaşlarını bu hafta sonu kuzeye seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeye ya da durumun yatıştığına dair yeni bir bildirime kadar seyahat etmemeye kuvvetle teşvik etmektedir. Tüm ABD vatandaşlarına özellikle Pyla bölgesinden uzak durmaları tavsiye edilmektedir.
Bölgedeki ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve özellikle büyük kalabalıkların veya toplantıların etrafında çevrelerinin farkında olmaya teşvik ediyoruz. Durum ve faaliyetler, herhangi bir gösteri ve kaçınılması gereken alanlar hakkında en son bilgileri güncel tutmak için yerel medyayı izlemelisiniz.

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