ABD elindeki 60 milyon AstraZeneca Covid-19 aşısını dünyayla paylaşacak

ABD’nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca Covid-19 aşısını, federal güvenlik kontrollerinin ardından aşı ihtiyacı olan diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağı duyuruldu.

ABD’nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca Covid-19 aşısını, federal güvenlik kontrollerinin ardından aşı ihtiyacı olan diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağı duyuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü JenPsaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin elindeki Astra Zeneca aşısını gelecek günlerde diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağını belirtti.

AstraZeneca aşısının henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay almadığına işaret eden Psaki, “ABD’nin halihazırda Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onay alan aşı stokuna ve AstraZeneca’nın onay almadığı gerçeğine dayanarak, gelecek birkaç ay boyunca AstraZeneca aşılarına ihtiyaç duymayacağız. Dolayısıyla ABD bu aşıları diğer ülkelerle paylaşacak.” ifadesini kullandı.

Biden yönetimi, Mart 2021’de 4 milyon doz AstraZeneca aşısını Meksika ve Kanada ile paylaşacağını duyurmuştu. Söz konusu 60 milyon doz aşının hangi ülkelere gönderileceğine dair nihai karar henüz alınmadı.