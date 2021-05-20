ABD: Erdoğan’ın Yahudi düşmanı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail konusunda yaptığı açıklamaları Yahudi düşmanlığı (antisemitizm) olarak niteleyerek kınadı. Açıklamada "Antisemitik dilin hiçbir yerde yeri yok" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) olarak niteleyerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son yaptığı antisemitik açıklamaları şiddetle kınıyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti tahrik edebilecek kışkırtıcı açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Türkiye'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için gösterilen çalışmalarda ABD'ye katılma çağrısı yapıldı.

"Antisemitik dilin hiçbir yerde yeri yok" denilen açıklamada "ABD, antisemitizmin tüm biçimleriyle mücadele etmeye son derece kararlıdır. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan 17 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Yahudi bir başbakanın kendisine, "Generalliğimde ne zaman ki Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyor" dediğini anlatmıştı. Erdoğan "Bunu ziyaretimde Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına, şahsıma söylüyordu. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar kan emmekle ancak doyar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ile silah satışına onay verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz" demişti.

AKP Sözcüsü Çelik'ten kınama

ABD Dışişleri’nin açıklamasına Ankara’dan ilk tepki Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirten Çelik "Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır" dedi.

"Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır" diyen Çelik "ABD Dışişleri bu açıklamasıyla, Sn Cumhurbaşkanımızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunmuştur. Bu tavır ABD’nin İsrail'e verdiği orantısız ve haksız desteğin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçtığını ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir" diyen Çelik "Holokost' felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin 'anti-semitizm'e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir" dedi.