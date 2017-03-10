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ABD: Erkek askerler kadın askerlerin çıplak fotoğraflarını sızdırdı

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ABD: Erkek askerler kadın askerlerin çıplak fotoğraflarını sızdırdı
ABD ordusunun bütün bölümlerinden erkek askerlerin kadın meslektaşlarının çıplak fotoğraflarını internette paylaştığı ortaya çıktı.

Geçen hafta ABD Donanması'nda şu an görev yapan ve eskiden çalışan askerlerin kadın meslektaşlarının çıplak fotoğraflarını Facebook'tan paylaştığının anlaşılmasıyla patlayan skandal üzerine soruşturma başlatıldı.

BBC ise Amerikan ordusunun bütün bölümlerinden askerlerin yüzlerce fotoğraf paylaştığı bir mesaj panosuna ulaştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu durumun ordunun değerlerine aykırı olduğunu duyurdu.

Kamuya açık bir site

Kamuya açık anonim bir fotoğraf paylaşma sitesi olan Anon-IB'de erkek askerlerin kadın meslektaşlarının çıplak fotoğraflarını paylaşmak için bir mesaj panosu kullandığı anlaşılıyor.

İlk başta askerlerin kadın askerlerin kıyafetli fotoğraflarını paylaştıkları, daha sonra da olayın bir yarışmaya dönüştüğü ve kadın askerlerin çıplak fotoğraflarını paylaşanların 'kazanacağının' ilan edildiğini, bunun üzerine askerlerin çıplak fotoğrafları paylaşmaya başladıkları belirtiliyor.

Paylaşılan kimi fotoğraflarda kadın askerlerin isimleri ve nerede görev yaptıkları gibi ayrıntılar da yer alıyor.

Skandal 'utanç verici'

Skandalın ortaya çıkmasının ardından 30 bin üyeli 'Birleşik Bahriyeliler' (Marines United) adlı Facebook sayfası kapatılmıştı.

Donanma yetkilisi, General Robert Neller, skandalı 'utanç verici' olarak nitelemişti.

Amerikan Savunma Bakanlığı, daha önce cinsel tacizi önlemek için bir rehber yayınladığını, şimdi de iş yerinde tacizi engelleme ve müdahale etme politikasının açıklanacağını belirtti.

Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesi ise skandallailgili haftaya bir oturum düzenleyecek.

Çarşamba günü ise fotoğraf skandalının kurbanı olan iki kadın kamuoyu önüne çıkarak, mağdur meslektaşlarının da aynısını yapmasını öğütlemişti.

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