ABD F-35 preojesinde Türkiye'ye alternatif arıyor

ABD'nin F-35 savaş jeti projesinde Türkiye'ye alternatif aradığı ve parçaların Türk tedarikçiler yerine başka kaynaklardan temin edilmesinin mümkün olduğu bildirildi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Ankara ve Washington arasındaki gerilim sürüyor.

Reuters haber ajansına isminin açıklanmaması şartı ile konuşan ABD’li kaynaklar NATO üyesi Türkiye’nin trilyon dolarlık F-35 savaş jeti projesinden çıkarılmasının üretim sürecindeki tamamlayıcı rolü dolayısıyla zahmetli olacağını, ancak imkansız olmadığını kaydetti.

Ajans geçen hafta da Amerikalı yetkililerin ABD'nin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda yapılan hazırlıkları askıya alabileceği uyarısında bulunduğunu duyurmuştu.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine Lockheed Martin üretimi olan F-35 savaş uçaklarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

ABD ve F-35 savaş uçağına sahip diğer NATO müttefikleri, Rusya S-400 füze savunma sisteminin F-35'leri nasıl tespit ve takip edebileceğini öğrenmesinden ve gelecekte Rus yapımı silahlara karşı daha savunmasız hale gelmesinde endişe ediyor.

ABD’den Türkiye’ye Patriot teklifi

ABD Türkiye’ye Rusya'dan S-400 satın alma planından vazgeçmesi karşılığında daha pahalı olan Patriot sistemlerini Mart ayı sonuna kadar ucuza vermeyi teklif etmişti.

Ankara'dan Rus S-400'lerinden vazgeçeceğini gösteren herhangi bir sinyal gelmemesi üzerine, ABD’nin F-35 savaş jeti üretiminde gelecekte uçak gövdesi, iniş takımı ve kokpit göstergelerinin parçalarının üretimini yapan Türkiye'ye alternatif aramaya başladığı belirtiliyor.

ABD'li bir yetkili "Türkiye'nin F-35 için ürettiği yaklaşık 800 parça bulunuyor ve bunlardan çok azının tek tedarikçisi" şeklinde konuştu ve Türkiye'nin ürettiği bu parçaların da daha önce teklif veren başka şirketlere verilebileceğini belirtti. Türkiye’nin projenin başarısız olmasına neden olacak kadar büyük bir öneme sahip olmadığını savunan yetkili, Türkiye'ye alternatif aranıp bulunmasının Lockheed Martin yapımı jetlerin üretimini üç ay kadar aksatacağını söyledi.

Gerek Pentagon, gerekse Türkiye Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Lockheed Martin'den de gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

"Önemli aktörlerden biri"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Aralık ayında yaptığı bir konuşmada Ankara'nın trilyon dolarlık F-35 savaş jeti projesinde önemli aktörlerden biri olduğunu, projeden çıkarılmasının kolay olmadığını söylemişti. Ancak uzmanlar Türkiye'nin ürettiği birçok parçanın yerine alternatif bulunabileceğini belirtiyor. Örneğin Türkiye'de üretilen uçak gövdesinin California'daki halihazırda da bunları üreten Northrop Grumman tesislerinde üretilebileceği kaydediliyor.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Salı günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin F-35 savaş jeti projesinde kalmasını istediğini, ancak bunun için Ankara'nın Patriot alması gerektiğini söylemişti.