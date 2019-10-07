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'ABD Fırat'ın doğusunda hava sahasını Türkiye'ye kapattı'

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CNN'in ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Jennifer Hansler, görüştüğü ABD'li üst düzey bir yetkilinin, ABD Fırat'ın doğusunda hava sahasını Türkiye'ye kapattığını aktardı.
'ABD Fırat'ın doğusunda hava sahasını Türkiye'ye kapattı'

CNN'in ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Jennifer Hansler, görüştüğü ABD'li üst düzey bir yetkilinin, ABD Fırat'ın doğusunda hava sahasını Türkiye'ye kapattığını aktardı.

CNN'in ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Jennifer Hansler, ABD'li üst düzey bir yetkili ile görüştü.

Üst düzey yetkili CNN muhabirine, ABD'nin Fırat'ın doğusunda hava sahasını Türkiye'ye kapattığını belirterek, "Suriye'nin kuzeydoğusunda (Fırat'ın doğusu) hava sahasını kontrol ediyoruz, Türkiye'ye hava sahasını kapattık. Yakın bir tarihte bunu değiştirmeye niyetimiz yok" dedi.

 

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