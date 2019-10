'ABD Fırat'ın doğusunda hava sahasını Türkiye'ye kapattı'

CNN'in ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Jennifer Hansler, ABD'li üst düzey bir yetkili ile görüştü.

Üst düzey yetkili CNN muhabirine, ABD'nin Fırat'ın doğusunda hava sahasını Türkiye'ye kapattığını belirterek, "Suriye'nin kuzeydoğusunda (Fırat'ın doğusu) hava sahasını kontrol ediyoruz, Türkiye'ye hava sahasını kapattık. Yakın bir tarihte bunu değiştirmeye niyetimiz yok" dedi.

“We have shut down Turkish participation in the air. Right now we are controlling the airspace over northeast Syria,” a senior @StateDept official says. “We have no intention in the immediate near future to change that"