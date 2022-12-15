  • BIST 5.188,82
  • Altın 1064.943
  • Dolar 18.6328
  • Euro 19.7858
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

ABD füzyon enerjisinde büyük bir bilimsel buluşu açıkladı

»
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, sınırsız ve temiz füzyon enerjisinin gelişimine yönelik büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiklerini duyurdu.
ABD füzyon enerjisinde büyük bir bilimsel buluşu açıkladı

Granholm, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilim adamlarının gerçekleştirdiği füzyon enerjisi buluşuna dair basın toplantısı düzenledi.

Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirten Granholm, bunun füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı.

Granholm, söz konusu deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldığını vurgulayarak, "Bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Granholm, bu bilimsel başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti.

Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulların ilk kez aynısını yapmamızı sağlıyor." dedi.

Temiz enerji üretiminde kullanılabilecek

Bu "dönüm noktasının" ABD'yi sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştırdığını anlatan Granholm, füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında ve ağır sanayiye enerji sağlamada kullanılabileceğini söyledi.

Granholm, "Bugün dünyaya Amerika'nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz." diye konuştu.

Ulusal laboratuvarlara ve temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Granholm, "gücünü kısmen füzyon enerjisinden alan bir gelecek" için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Söz konusu başarının daha da fazla keşfi tetikleyeceğine işaret eden Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.

Füzyon nedir?

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, füzyon, iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi.

Açıklamada, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın deneyinin hedefe 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aştığı ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağladığı bilgisi verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter sarı tik, gri tik ve mavi tik kullanımda: Twitter sarı ve gri tik kimlere veriliyor?13 Aralık 2022 Salı 23:59
  • Eski Twitter yöneticisi tehditlere ve Elon Musk’ın eleştirilerine dayanamadı13 Aralık 2022 Salı 22:45
  • Twitter, danışman kurulunu feshetti13 Aralık 2022 Salı 20:54
  • WHATSAPP'a yeni özellik13 Aralık 2022 Salı 20:41
  • AB’de tek tip şarj girişi için tarih belli oldu13 Aralık 2022 Salı 16:34
  • FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried Bahamalar'da tutuklandı13 Aralık 2022 Salı 11:20
  • Twitter'da karakter sayısı 4 bin oluyor12 Aralık 2022 Pazartesi 23:25
  • Elon Musk’ın Twitter’daki yeni hamleleri yine tartışma yarattı12 Aralık 2022 Pazartesi 20:18
  • Japon "ispace"in uzay aracı Ay'a yollandı11 Aralık 2022 Pazar 22:53
  • Twitter ifşaları: 4. dalgada neler var?11 Aralık 2022 Pazar 20:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti