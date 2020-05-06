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ABD Genelkurmay Bakanı, Kovid-19 konusunda Pompeo ile çelişti

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ABD Genelkurmay Bakanı, Kovid-19 konusunda Pompeo ile çelişti
ABD Genelkurmay Bakanı, Kovid-19 konusunda Pompeo ile çelişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’in Vuhan kentindeki viroloji laboratuvarından sızdığını iddia ederken, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, kanıtların ağırlıklı olarak virüsün kasıtlı olarak sızdırılmadığını gösterdiğini ve Vuhan’daki laboratuvardan sızıp sızmadığını ise bilmediklerini söyledi.

Milley Pentagon’da Savunma Bakanı Mark Esper ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD ordusunun Kovid-19 salgını ile mücadelesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Daha önce yaptığı “koronavirüsün doğal olduğuna” ilişkin açıklamasının halen geçerli olup olmadığı sorulan Milley, şu ifadelere yer verdi:
“Burada üç temel soru var. Bir, bu virüs doğal mı insan yapımı mı veya insanın elindeki bir prosedürle mi sızdırıldı? Bu konuda kesin bir sonuç henüz yok ancak daha önce yaptığım açıklama halen geçerli, kanıtlar ağırlıklı olarak doğal olduğunu; insan yapımı olmadığını gösteriyor. İkinci soru ise kazara mı dışarı sızdı; yoksa kasıtlı olarak mı çevreye bırakıldı? Bu konuda da elimizde kesin bir kanıt yok ancak kanıtlar ağırlıklı olarak kasıtlı olmadığını gösteriyor. Üçüncü soru ise bu virüsün Vuhan’daki viroloji laboratuvarından mı su ürünleri pazarından mı geldi? Bunu bilmiyoruz.”
Milley bu açıklaması ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile çelişti.

Pompeo, hafta sonu ABD televizyonuna verdiği mülakatta, virüsün Çin’in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürmüştü.

Pompeo, “İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (Kovid-19) Wuhan’daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim.” ifadesini kullanmıştı.

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